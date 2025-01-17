У Росії ветеран "СВО" завдав сусіду-слідчому 81 удар сокирою

Росгвардієць у відставці добивав жертву на очах дітей

Пенсіонер Росгвардії Олексій Головін, який упродовж року воював на території України, з особливою жорстокістю розправився з колишнім чоловіком своєї дружини Олени. Інцидент стався у Пермі.

Суд засудив колишнього СОБРівця до 17 років колонії суворого режиму. Про це пише медіа ASTRA.

"За версією слідства, Головін відключив світло у квартирі Євгенія Середкіна — начальника відділу Слідчого комітету Свердловського району Пермі. Коли той вийшов у під’їзд до електричного щитка, Головін зарубав його сокирою, вдаривши 81 раз", – йдеться у публікації.

Повідомляється, що на крики вискочили дочка і син Середкіна, що прокинулися, але вбивця все одно продовжував завдавати ударів на очах його дітей. Після вбивства Головін сам викликав поліцейських та написав явку з повинною.

Ветерана "СВО" звинуватили у вбивстві з особливою жорстокістю. Пермський крайовий суд засудив його до 17 років колонії суворого режиму.

"Головін служив у волгоградському СОБР Росгвардії та брав участь у війні в Україні на початку повномасштабного вторгнення. Він тричі був відряджений у зону "СВО", де загалом провів близько року", — пише ASTRA.

Що стосується убитого Головіним колишнього чоловіка його дружини, той, поки сім’я не розпалася, бив Олену, а 2023 року замкнув жінку і почав різати на ній одяг. Крім того, він загрожував їй вбивством.

Нагадаємо, раніше Росією прокотилася війна вбивств, пов’язаних однією деталлю. На місцях злочинів було залишено написи "дякую за "СВО". Одне з вбивств сталося в Пітері. Тоді біля гаражів знайшли тіло чоловіка з сокирою в спині.