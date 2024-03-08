Наїхали на працівників ТЦК і били сокирою: поліція зробила заяву щодо інциденту у Чернівецькій області

Кричущий випадок стався біля контрольно-пропускного пункту

У четвер, 7 березня 2024 року, в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча" чоловік збив на автомобілі співробітника територіального центру комплектування (ТЦК), а потім із поплічником побив його обухом від сокири, а у транспортному засобі військових повибивали скло. Порушників уже затримала поліція.

Осіб, причетних до скоєння цього злочину, встановили співробітники відділення №1 (Путила) Вижницького районного відділу поліції. Вони затримали 28-річного та 43-річного місцевих жителів, повідомляє Головне управління Національної поліції у Чернівецькій області.

Напад на співробітника ТЦК

Інцидент стався у селі Плоска Вижницького району. Відео розлетілося по соцмережах увечері 7 березня. На ньому видно, що чоловік за кермом "ВАЗ-2121" навмисне наїхав на 41-річного співробітника ТЦК, який від удару впав на землю.

Порушник далі розвернувся, зупинився і вийшов із машини з сокирою в руках. Він вдарив обухом співробітника ТЦК, якого збив. Його поплічник теж напав на чоловіка у військовій формі.

Після цього порушники вибили скло в машині співробітників ТЦК і втекли. На відео також помітно, що поряд знаходяться співробітники поліції, які не діяли в момент скоєння злочину.

Співробітник ТЦК отримав тілесні ушкодження. Призначено судово-медичну експертизу, яка визначить їх ступінь.

Поліцейські встановили особи нападників та затримали їх. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правову оцінку діям дадуть після процесуальних дій. Досудове розслідування продовжується.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Подільську знайшли тіло військового. Його по-звірячому побили.