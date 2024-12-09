Підліток зарубав сокирою бабусю та підпалив її квартиру (фото)

Після вбивства бабусі хлопець здійснив ще кілька злочинів

У Кривому Розі 16-річний онук вдарив сокирою по голові власну бабусю під час конфлікту. Літня жінка померла від завданих травм.

Після скоєного юнак спробував приховати сліди злочину, підпаливши квартиру померлої. Про цю жахливу подію повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

"9 вересня до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир у Покровському районі Кривого Рогу. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло 82-річної жінки з ознаками насильницької смерті", – йдеться в повідомленні.

Крім того, слідство встановило, що того ж дня після скоєння вбивства фігурант взяв пляшку з легкозаймистою речовиною та пішов до одного з навчальних закладів міста для його підпалу. Зловмисник зайшов до будівлі та кинув пляшку на підлогу, проте до кінця злочин не вдалось довести.

Правоохоронці розшукали підлітка та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Також йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (вбивство), ч. 2 ст. 15 (замах на скоєння злочину), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Слідство скерувало обвинувальний акт стосовно підозрюваного до суду.

Нагадаємо, колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, відомий у народі як "Паша Мерседес", свого часу відпустив гріхи маніяку Анатолію Онопрієнку. Після цього останній скоїв ще кілька вбивств.