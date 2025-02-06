Заманили, а потім побили: у Києві підлітки напали на хлопця (відео)

Інцидент стався в одному із районів столиці

У Києві на Оболоні група підлітків жорстоко побила свого однолітка ціпками та ланцюгом. Свій злочин зловмисники зафіксували на відео.

Кадри опубліковано у столичних Telegram-каналах. Під виглядом 17-річної дівчини вони призначили зустріч. Коли підліток прийшов, його почали бити. Частина злочинців приховувала свої обличчя під балаклавами, що видно на кадрах.

Увага, відео 18+!!!

У Головному управлінні Національної поліції України у Києві заявили про початок відповідної перевірки. Правоохоронці зазначають: злочинці хвалилися тим, що заволоділи телефоном жертви.

"Заяв та повідомлень до територіального управління поліції що до вказаної події не надходило. Правоохоронці зареєстрували вказану інформацію. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників", — заявили в поліції.

Про стан здоров’я потерпілого наразі не повідомляється.

UPD: поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Нагадаємо, раніше"Телеграф" писав про те, що у Білій Церкві Київської області троє підлітків жорстоко побили 12-річну школярку.