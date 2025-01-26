На Київщині у підвалі будинку побили підлітка: відео розлетілося по мережі, реакція поліції (оновлено)

Особи учасників події встановлюються

У Бучанському районі Київської області у підвалі багатоповерхового будинку побили підлітка. За цим фактом правоохоронці розпочали перевірку.

У пресслужбі Поліції Київщини повідомляють, що відповідне відео було виявлено під час моніторингу соціальних мереж. На кадрах видно було, як підлітки б’ють хлопця.

UPD: Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження проти підлітків, які побили хлопця на Софіївській Борщагівці. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Що відомо про подію

"Співробітники поліції внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події", — йдеться в повідомленні.

Наразі поліція встановлює особи учасників події та деталі події.

За даними ЗМІ, йдеться про відео, яке зараз буквально розноситься українськими пабліками. На ньому підліток побиває однолітка, а той просить цього не робити.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

При цьому, ще кілька людей, включаючи "оператора", чатують біля входу і попереджають нападника, коли поряд проходять люди й треба поводитися тихіше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Білій Церкві Київської області троє підлітків жорстоко побили 12-річну школярку.