Жорстоко побили та відібрали пенсію: на Миколаївщині підлітки знущалися з чоловіка з інвалідністю (відео)

У конфлікті брали участь троє неповнолітніх: 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, а також 13-річний хлопець, який знімав пригоду на камеру телефону

У Вознесенському районі Миколаївської області група підлітків побила 50-річного чоловіка. У заподіянні побоїв брала участь також і неповнолітня дівчина.

Спочатку про інцидент повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст та головний редактор видання "Денисюк пише". Він зазначив, що до редакції надійшло відео, на якому група осіб скоїла жорстокий напад та знущання з людини.

"Цей випадок викликає обурення і потребує негайного реагування. Ми звертаємося до правоохоронних органів з проханням оперативно провести розслідування, встановити винних осіб та забезпечити їх притягнення до відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Увага! Відео містить жорстокі кадри та нецензурну лексику.

Зазначається, що чоловік є людиною з інвалідністю. За інформацією "Денисюк пише", підлітки не лише побили свою жертву, але ще й відібрали пенсію.

Тим часом у поліції Миколаївської області повідомляють, що за цим фактом вже проводиться перевірка.

"Також встановили, що у конфлікті брали участь троє неповнолітніх: 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які завдавали тілесних ушкоджень чоловікові, а також 13-річний хлопець, який знімав подію на камеру телефону", — йдеться у пресслужбі поліції.

За цим фактом слідчі Вознесенського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження", яке карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Бучанському районі Київської області у підвалі багатоповерхового будинку підлітка побили однолітки.