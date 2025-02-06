Заманили, а потом избили: в Киеве подростки напали на парня (видео)

Инцидент произошел в одном из районов столицы

В Киеве на Оболони группа подростков жестоко избила своего сверстника палками и цепью. Свое преступление злоумышленники зафиксировали на видео.

Кадры опубликованы в столичных Telegram-каналах. Под видом 17-летней девушки они назначили встречу. Когда подросток пришел, его начали бить. Часть преступников скрывали свои лица под балаклавами, что видно на кадрах.

Внимание, видео 18+!!!

В Главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве заявили о начале соответствующей проверки. Правоохранители отмечают: преступники хвастались тем, что завладели телефоном жертвы.

"Заявлений и сообщений в территориальное управление полиции, что к указанному событию не поступало. Правоохранители зарегистрировали указанную информацию. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и его участников", — заявили в полиции.

О состоянии здоровья пострадавшего в настоящее время не сообщается.

UPD: полиция открыла производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Белой Церкви Киевской области трое подростков жестоко избили 12-летнюю школьницу.