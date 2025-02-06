Заманили, а потом избили: в Киеве подростки напали на парня (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Инцидент произошел в одном из районов столицы
В Киеве на Оболони группа подростков жестоко избила своего сверстника палками и цепью. Свое преступление злоумышленники зафиксировали на видео.
Кадры опубликованы в столичных Telegram-каналах. Под видом 17-летней девушки они назначили встречу. Когда подросток пришел, его начали бить. Часть преступников скрывали свои лица под балаклавами, что видно на кадрах.
Внимание, видео 18+!!!
В Главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве заявили о начале соответствующей проверки. Правоохранители отмечают: преступники хвастались тем, что завладели телефоном жертвы.
"Заявлений и сообщений в территориальное управление полиции, что к указанному событию не поступало. Правоохранители зарегистрировали указанную информацию. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и его участников", — заявили в полиции.
О состоянии здоровья пострадавшего в настоящее время не сообщается.
UPD: полиция открыла производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Белой Церкви Киевской области трое подростков жестоко избили 12-летнюю школьницу.