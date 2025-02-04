У Кривому Розі двоє чоловіків ледь не повбивали один одного сокирами через прогул роботи

Ледь не повбивали один одного, бо чоловік не прийшов на роботу

У Кривому Розі двоє чоловіків влаштували сутичку з сокирами через прогул роботи Конфлікт стався 2 січня між роботодавцем та чоловіком.

Близько 11-ї години ранку роботодавець прийшов до будинку свого підлеглого, де той разом із дружиною та знайомим вживав алкогольні напої. Про це свідчить відповідний запис в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Господар помешкання перебував у стані алкогольного сп'яніння разом зі своєю дружиною та знайомим. Роботодавець почав агресивно висловлюватися щодо того, що працівник напоїв іншого співробітника, через що той не з'явився на роботу.

Словесна перепалка швидко переросла у фізичне протистояння. Господар схопив сокиру та завдав удару в голову роботодавцю. У відповідь той вирвав знаряддя та також вдарив опонента по голові.

Після падіння потерпілого нападник самостійно викликав швидку допомогу. Постраждалого доправили до міської лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

За висновком судово-медичної експертизи, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, перелом лобної кістки, перелом передньої стінки лівої гайморової пазухи та забій головного мозку першого ступеня.

Криворізький районний суд затвердив угоду про визнання винуватості. Обвинувачений повністю визнав свою провину у перевищенні меж необхідної самооборони. Суд призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі з випробувальним терміном на один рік.

Згідно з рішенням суду, засуджений має періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Росії ветеран "СВО" завдав сусіду-слідчому 81 удар сокирою. Сталось все на очах у дітей.