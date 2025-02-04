В Кривом Роге двое мужчин чуть не убили друг друга топорами из-за прогула работы

Едва не убили друг друга, потому что мужчина не пришел на работу

В Кривом Роге двое мужчин устроили стычку с топорами из-за прогула работы. Конфликт произошел 2 января между работодателем и мужчиной.

Около 11 часов утра работодатель пришел в дом своего подчиненного, где тот вместе с женой и знакомым употреблял алкогольные напитки. Об этом свидетельствует соответствующая запись в Едином государственном реестре судебных решений.

Хозяин жилья находился в состоянии алкогольного опьянения вместе со своей женой и знакомым. Работодатель начал агрессивно высказываться по поводу того, что работник напоил другого сотрудника, из-за чего тот не явился на работу.

Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние. Хозяин схватил топор и нанес удар в голову работодателю. В ответ тот вырвал орудие и ударил оппонента по голове.

После падения потерпевшего нападающий самостоятельно вызвал скорую помощь. Пострадавшего доставили в городскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил тяжкие телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, перелом передней стенки левой гайморовой пазухи и ушиб головного мозга первой ступени.

Криворожский районный суд утвердил соглашение о признании виновности. Обвиняемый полностью признал свою вину в превышении пределов необходимой самообороны. Суд назначил ему наказание в виде года ограничения свободы с испытательным сроком на один год.

Согласно решению суда, осужденный должен периодически являться для регистрации в уполномоченный орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

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