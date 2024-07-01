Вдарили сокирою по голові, зв'язали та кинули в озеро: подробиці звірського вбивства на Київщині

Експерти встановили, що смерть потерпілого настала від утоплення

На Київщині суд визнав трьох чоловіків винними у скоєнні умисного вбивства з особливою жорстокістю. Засуджені вдарили сокирою по голові знайомого та непритомного скинули в озеро.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури. Звірський інцидент стався у березні 2023 року в одному із сіл Бориспільського району.

Слідство з'ясувало, що під час застілля між одним із засуджених та потерпілим сталася сварка. В результаті останнього декілька разів вдарили сокирою по голові, від чого чоловік втратив свідомість.

Троє товаришів по чарці зв’язали руки та ноги потерпілого дротом, потім поклали його на візок і відвезли до озера, де скинули у воду.

Судово-медична експертиза показала, що смерть чоловіка настала від утоплення.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Бориспільської окружної прокуратури суд визнав трьох мешканців Київщини винними у скоєнні умисного вбивства (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Суд призначив двом з них покарання у виді 10 років позбавлення волі, третьому – 11. Наразі чоловіки перебувають під вартою у слідчому ізоляторі.

Раніше "Телеграф" писав, що киянин, який позбавив життя товариша, почув вирок. Під час раптової сварки він схопив зі столу ніж і завдав знайомому численні ножові поранення у голову, шию та груди.