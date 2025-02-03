В Болгарии украинка убила двух собственных детей: подробности ужасного случая

После убийства она пыталась совершить суицид.

В Болгарии женщину с украинским происхождением Ксению Плачкову подозревают в совершении жестокого преступления. Речь идет об убийстве собственных детей, мальчика и девочки.

Событие произошло в прошлую пятницу утром в городе Вакарель. По предварительным данным, дети 5 и 11 лет были убиты в доме, который арендовала их семья. Отец обнаружил тела детей на чердаке жилья. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщение о трагедии поступило в полицию в 13:55. Правоохранители быстро задержали подозреваемую. Выяснилось, что после убийства женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

Близкие знакомые рассказывают о семье как образцовой. "Они были примером для окружения. Дети занимались спортом, в том числе каратэ и балетом, родители много работали", — рассказал друг семьи.

В настоящее время расследование ведет прокуратура Софийского района. К делу привлекли криминального психолога. Как пишут журналисты, у следствия есть бесспорные доказательства причастности матери к преступлению.

По предварительной информации, в ближайшее время Ксении Плачковой официально предъявят обвинения. Прокуратура будет ходатайствовать о максимально суровой мере пресечения — содержании под стражей.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что суд вынес приговор за жестокое убийство в Житомирской области. Мужчина облил бензином и поджег родного брата.