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У Німеччині африканський мігрант вбив молодого політика та поранив українку

Автор
Олена Руденко
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Жертві вбивці було 26 років
Жертві вбивці було 26 років. Фото Колаж "Телеграфа"

Українка змогла врятуватися

У Німеччині африканський мігрант вбив 26-річного члена партії ХДС Крістофа Розеншона. Трагедія сталася ще 14 січня, та вийти на слід ймовірного вбивці вдалося лише після того, як він напав на українку.

Як повідомляє Telegram-канал ᴠᴀʟʜöʟʟ, вбивство сталося у Беліц-Хайльштеттені, земля Бранденбург. Тіло загиблого з травмами в області шиї та гортані виявили сусіди, написали тоді ЗМІ. Поліція почала розслідування, проте вбивцю найти не могли.

Крістоф Розеншон

Через декілька днів стало відомо про напад на 57-річну жінку. На українку напав та почав душити невідомий. Він поранив її в шию, проте жінці вдалося втекти. А ось її кривдника поліція знайшла та затримала.

Ним виявився 24-річний мігрант з Гвінеї Махмад-Альфа Б. Наразі слідство встановлює зв'язок між нападом на українку і вбивством політика.

Відомо, що Махмад-Альфа Б. є шукачем притулку. Фактично він не має посвідки на проживання, але депортацію такої особи не можна здійснити.

Як повідомляв "Телеграф", Bloomberg із посиланням на експертну оцінку Jefferies LLC пише, що боротьба з мігрантами, яку активно проводить в США Дональд Трамп, має й іншу сторону, яка буде коштувати Сполученим Штатам грошей. Вона матиме негативний вплив на економіку США, у підсумку скоротивши ВВП країни щонайменше на 8%.

Теги:
#Німеччина #Вбивство #Напад #Українка