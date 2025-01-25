Бив молотком і різав ножем: на Київщині чоловік жорстоко вбив літню односельчанку (відео)

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі

У Рокитнянській громаді на Київщині сталося жорстоке вбивство пенсіонерки — її добивали ножем та молотком. Як виявилося, на злочин пішов односельець жінки з яким у неї виник конфлікт.

Злочинця було оперативно затримано та взято під варту. Про деталі кривавого вбивства розповіли у пресслужбі Поліції на Київщині.

Відомо, що в одному з сіл Київської області 54-річний чоловік прийшов додому до своєї 82-річної односельчанки. Чоловік просив у неї випивку, але почув відмову.

Після цього зловмисник схопив молоток і завдав пенсіонерці кілька ударів у скроню. Коли вона впала, то злочинець взяв ножа і вдарив її двічі в область шиї. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Закривавлений труп виявив брат загиблої — він прийшов до своєї сестри і побачив тіло родички на порозі будинку. Чоловік викликав "швидку", а медики повідомили про це поліцію.

Зловмисника вдалося оперативно затримати — він електричкою приїхав на центральний залізничний вокзал Києва і там намагався сховатися від поліції.

Відомо, що в минулому чоловік притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Убивцю затримали та доставили до СІЗО. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Розслідування по цій справі триває.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві жінка прийшла на день народження та холоднокровно зарізала іменинника. Потерпілому медики намагалися надати допомогу, проте від поранень чоловік помер.