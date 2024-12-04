Поклала немовля в пакет і зав’язала: суд покарав харків’янку, яка вбила свою дитину

Згідно з висновком судово-психіатричного експерта, фігурантка усвідомлювала свої дії та могла керувати ними

Суд Харкова ухвалив вирок жінці, яка вбила власну новонароджену дитину. Свою провину вона не визнала

Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури. Зазначається, що злочин було скоєно у листопаді 2022 року.

"Жінка, перебуваючи у квартирі за місцем проживання в Харкові, самостійно і без допомоги медиків народила доньку. Вона одразу ж поклала дівчинку в полімерний пакет, зав’язала її, чим обмежила дитині доступ до повітря. Дівчинка померла", — йдеться у повідомленні.

У ході судового засідання провину жінка не визнала. Вона сказала, що справді народила дитину вдома, ножицями перерізала пуповину, потім поклала немовля в пакет і пішла відпочивати до кімнати та чекати на свого співмешканця.

Суд визнав винною 38-річну жінку в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України). Їй призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Згідно з висновком судово-психіатричного експерта, фігурантка усвідомлювала свої дії та могла керувати ними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Полтаві судитимуть 57-річного чоловіка, який жорстоко вбив 12-річну дівчинку і розбещував 9-річну дитину.