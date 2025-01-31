Облив бензином і підпалив рідного брата: суд виніс вирок за жорстоке вбивство на Житомирщині

Брат каже, що той загорівся, бо курив

Черняхівський районний суд Житомирської області засудив до 7 років позбавлення волі чоловіка, який облив бензином та підпалив рідного брата. Трагедія сталася 2 травня 2024 року в селі Нові Сали.

За матеріалами судової справи, того дня брати разом вживали алкогольні напої. Близько 18 години між ними виник конфлікт. Після сварки засуджений пішов до господарського приміщення, взяв пластикову пляшку з бензином, повернувся до веранди будинку та облив брата, який лежав на ліжку. Потім підпалив його сірником.

На крики потерпілого прибігла їхня матір, яка загасила пожежу. Чоловіка з важкими опіками доставили до Житомирської обласної клінічної лікарні імені О.Ф. Гербачевського. Лікарі діагностували у потерпілого опіки полум'ям II-III ступеня, які охопили 45% тіла — голову, шию, тулуб, живіт та верхні кінцівки. Через три дні, 5 травня, потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.

Обвинувачений своєї вини не визнав. Він стверджував, що брат загорівся випадково під час паління цигарки, коли заправляв бензопилу. Проте його версію спростували свідчення матері, медиків швидкої допомоги та поліцейських, які прибули на місце події.

Суд перекваліфікував дії обвинуваченого з умисного вбивства на умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. При призначенні покарання суд врахував, що злочин скоєно у стані алкогольного сп'яніння та проти близького родича.

Окрім позбавлення волі, суд зобов'язав засудженого сплатити понад 7 тисяч гривень судових витрат. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою в Житомирському слідчому ізоляторі.

Також раніше "Телеграф" писав, що поліцейські розкрили вбивство 25-річної давнини. Тоді зловмисник був ще неповнолітнім.