Чоловік влаштував різанину в лікарні на Рівненщині

Правоохоронці затримали 33-річного зловмисника

У четвер, 30 січня, чоловік наніс ножове поранення знайомому у лікарні. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє поліція Рівненської області. Там зазначили, що 33-річний зловмисник раніше був неодноразово судимий за вчинення крадіжок та злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

"Близько 11:30 (30 січня) про бійку, яка відбулася між двома пацієнтами стаціонарного відділення, до поліції повідомила працівниця медзакладу", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що між 26 та 33-річним жителям області відбувся словесний конфлікт на ґрунті неприязних відносин, згодом і штовханина. Далі останній наніс знайомому кухонним ножем один проникаючий удар у груди.

Правоохоронці затримали 33-річного зловмисника у порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч.1 ст.121 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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