Цілився відразу в голову: у Черкасах чоловік вчинив стрілянину на автобусній зупинці (відео)

Злочинця оперативно затримали

У Черкасах сталася стрілянина у районі парку Перемоги. Попередньо жінка та чоловік отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції. Зазначається, що зловмисника оперативно затримали, його особу встановлено, а зараз з’ясовують його мотиви.

У місцевому telegram-каналі News Cherkassy також з’явилася інформація про те, що невідомий вистрілив у голову чоловікові, а потім у шию жінці. Постраждалі, попередньо, вижили.

Судячи з кадрів з місця події, на місце прибула велика кількість правоохоронців і щонайменше дві карети "швидкої допомоги".

У мережі є непідтверджена інформація про можливу причину стрілянини. Один із користувачів мережі повідомив, що чоловік нібито подумав, що пара сміється з нього, а тому вчинив стрілянину.

Як повідомлялося раніше, ввечері п’ятниці, 24 січня, в одному з районів Києва компанія чоловіків ображала та кидалася на людей. Зрештою вони натовпом напали на пару, що гуляла неподалік, і побили як хлопця, так і дівчину. Очевидці повідомили, що раніше компанія нібито побила ще одну жінку.