Сімейну пару та їх 4-річного сина вбили за 6 тисяч доларів: учасники банди почули вирок

Організатором банди виявився колишній військовослужбовець

Всі фігуранти справи про резонансне вбивство родини з Києва в Чернігівській області були засуджені до довічного ув'язнення. Злочинці холоднокровно розстріляли подружжя та їх 4-річного сина, а потім закопали їхні тіла і спалили автомобіль.

Причиною звірячого вчинку стала банальна жага до наживи. Подробиці справи розповіли у прес-службі Генпрокуратури України.

Згідно з матеріалами справи, у 2023 році колишній військовий організував озброєну злочинну групу, до якої, крім нього, увійшли чоловік і жінка. У травні того ж року ватажок запропонував своєму знайомому з Києва купити в нього автомобіль за 6 тисяч доларів. Зустрітися вони повинні були в Чернігівській області на території не працюючої заправки.

Покупець приїхав у вказане місце зі столиці разом з родиною — дружиною та 4-річним сином.

При цьому учасники банди заздалегідь підготувалися до скоєння злочину – вони замінили номери на автомобілі, взяли з собою вогнепальну зброю з боєприпасами, лопату та вирушили на зустріч.

Біля лісосмуги вони розстріляли автомобіль із усією родиною та забрали 6 тисяч доларів, які чоловік привіз із собою для покупки авто. Щоб приховати сліди злочину, зловмисники закопали тіла подружжя та їх 4-річного сина неподалік і спалили їхню машину. Гроші вони поділили між собою та втекли.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців вже наступного дня після вчинення злочину всіх учасників банди затримали. Вони були взяті під варту, де весь цей час і чекали на вирок суду.

Зрештою, всі троє спільників отримали довічні терміни. Також вони мають відшкодувати родичам загиблих 30 мільйонів гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, столичні прокурори повідомили про підозру у хуліганстві ще трьом учасникам конфлікту, який переріс у стрілянину зі смертельними наслідками. Фігурантами справи виявилися двоє друзів загиблого чоловіка та ще один відвідувач закладу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві чоловік розстріляв охоронця паркування через зауваження. Агресивний чоловік здійснив близько п’яти пострілів у його бік. Потерпілий отримав поранення грудної клітки, живота та ноги. Його на "швидкій" доправили до лікарні.