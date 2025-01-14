Не пожалів літньої жінки? У Львові затримали неповнолітнього за підозрою у вбивстві

Під час затримання був у неадекватному стані

У Львові поліція затримала ймовірного вбивцю літньої жінки. Ним виявився студент одного з львівських вищих навчальних закладів, якому 17 років.

Про це повідомила Патрульна поліція України. Зазначається, що правоохоронців викликали мешканці будинку, де стався злочин.

За словами копів, до відділку надійшло повідомлення про те, що невідома особа забігла в підʼїзд, можливо, була озброєна, і стукала в різні двері. Вже через кілька хвилин поліція прибула на місце події.

З'ясувалось, що юнак забіг до квартири сусідки, а через деякий час утік. Зайшовши в помешкання, копи виявили тіло літньої жінки з ознаками насильницької смерті. Поліцейські встановили особу загиблої – 76-річної місцевої мешканки, причиною смерті якої стали чисельні травми голови. За словами очевидців, близько 21:30 у квартиру до пенсіонерки забіг невідомий чоловік, завдав їй чисельних ударів по голові, ймовірно, стільцем та молотком, після чого втік. На пошуки вбивці поліція залучила всі підрозділи.

"Під час обстеження прилеглої території інспектори помітили схожу за орієнтуванням особу, яка мала порваний одяг та плями бурого кольору на обличчі, руках і одязі, тому негайно затримали ймовірного вбивцю. Ним виявився 17-річний хлопець, уродженець Кіровоградської області. На момент вчинення злочину він перебував в неадекватному стані", — йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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