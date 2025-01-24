Поліцейські розкрили вбивство 25-річної давнини: тоді зловмисник був ще неповнолітнім

У 2000 році підліток задушив стареньку та залишився безкарним

14-річний хлопець, якому пообіцяли 400 гривень, вбив літню жінку у Запоріжжі. Грошей він так і не отримав, натомість правоохоронці оголосили йому підозру.

Сьогодні чоловікові вже 39 років. Покарання наздоганяє його через чверть століття. Про це повідомляє Поліція Запорізької області.

"У 2000 році в Запоріжжі 14-річний місцевий хлопець разом із громадянином іншої держави вчинив розбійний напад на 71-річну місцеву жительку. За співучасть "напарник" пообіцяв йому 400 гривень "винагороди". Під час вчинення злочину неповнолітній утримував жертву і, не розрахувавши сили, задушив її. Тоді зловмисники втекли, залишивши на місці злочину сліди, які навіть через роки спрацювали завдяки криміналістичним облікам", – йдеться у публікації.

Зазначається, що особливо тяжкі злочини залишалися нерозкритим аж до жовтня минулого року, поки фігурант, якому на цей час вже виповнилося 39 років, не скоїв ще одне правопорушення – вже на території Миколаївської області. Саме тоді правоохоронці виявили деякі співпадіння за криміналістичними обліками.

Як з'ясувалося, у 14-річному віці фігурант влітку продавав пакети на одному з ринків, коли іноземець запропонував йому допомогти відібрати в пенсіонерки товар. Обіцяна плата за співучасть для підлітка на той час була немалою – 400 гривень (для порівняння – розмір середньої заробітної плати становив 118 гривень).

"До будинку 71-річної жертви спільники проникли вночі. Хлопець повалив жінку на підлогу й утримував за горло, що призвело до удушення. Тоді зловмисники безперешкодно забрали сумки з одягом на продаж і втекли з місця події", – пише пресслужба.

Неповнолітній зловмисник тоді так і не отримав обіцяні гроші. Для конспірації подільники сіли в різний транспорт і поїхали в різних напрямках. Після того хлопець свого спільника не бачив.

Наразі фігуранту повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (Розбій), п. 6 ч. 2 ст. 115 КК (Умисне вбивство) України. Також правоохоронці встановлюють особу та місцеперебування другого учасника злочину.

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