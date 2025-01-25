Бил молотком и резал ножом: на Киевщине мужчина жестоко убил пожилую односельчанку (видео)

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы

В Рокитнянской громаде на Киевщине произошло жестокое убийство пенсионерки при помощи ножа и молотка. Как оказалось, на преступление пошел односельчанин женщины с которым у нее возник конфликт.

Преступник был оперативно задержан и взят под стражу. О деталях кровавого убийства рассказали в пресс-службе Полиции на Киевщине.

Известно, что в одном из сел Киевской области 54-летний мужчина пришел домой к своей 82-летней односельчанке. Мужчина просил у нее выпивку, но услышал отказ.

После этого злоумышленник схватил молоток и нанес пенсионерке несколько ударов в висок. Когда она упала, то преступник взял нож и ударил ее два раза в область шеи. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Окровавленный труп обнаружил брат погибшей — он пришел к своей сестре и увидел тело родственницы на пороге дома. Мужчина вызвал "скорую", а медики сообщили о произошедшем полиции.

Злоумышленника удалось оперативно задержать — он на электричке приехал на центральный железнодорожный вокзал Киева и там пытался скрыться от полиции.

Известно, что в прошлом мужчина привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Мужчину задержали и доставили в СИЗО. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование по данному делу продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве женщина пришла на день рождения и хладнокровно зарезала именинника. Пострадавшему медики пытались оказать помощь, однако от полученного ранения мужчина скончался.