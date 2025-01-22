Просив дітей залізти рукою в штани: у Києві зловили збоченця (фото)

Чоловік на Оболоні обманом змушував дітей торкатися його геніталій

У Києві на Оболоні затримали чоловіка за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо неповнолітніх осіб.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. За даними правоохоронних органів, затриманим виявився 35-річний уродженець Запоріжжя. Досудове розслідування встановило, що підозрюваний підходив до дітей, які були на вулиці самі і просив допомогти дістати ключі чи брелок із кишені його штанів.

Коли діти це робили, вони стосувалися геніталій чоловіка. З цим проханням затриманий звертався до хлопчиків віком від 10 до 11 років, а також до дівчаток.

Чоловіка затримали за місцем його перебування. Йому повідомили про підозру за ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України (Вчинення розпусних дій щодо неповнолітніх). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

На даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також перевіряється інформація щодо скоєння підозрюваним аналогічних дій в інших районах столиці.

Як повідомляв "Телеграф", у Черкасах прокурор Сергій Гармаш розбещував дітей і знімав це на камеру. Він має дружину та дітей, однак це не заважало йому вчиняти насильницькі дії щодо дітей віком від 13 до 16 років. Свої злочини чоловік записував на телефон та надсилав відео своїм знайомим.