Попросив допомогти із собакою та заманив до себе додому: у Києві педофіл розбещував маленьку дівчинку

Зловмисник раніше вже відбув покарання за вбивство

У Подільському районі Києва 28-річний чоловік обманом заманив до себе додому сусідську 7-річну дівчинку і почав її розбещувати. Зловмисник постав перед судом і був засуджений до 8 років позбавлення волі, однак він не погодився з вироком і подав апеляційну скаргу.

Завдяки принциповій позиції прокурорів звернення засудженого залишили без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Відомо, що наприкінці травня 2022 року на дитячому майданчику 28-річний зловмисник побачив сусідську дівчинку, яка бавилася з іншими дітьми. Чоловік підійшов до 7-річної дитини та завів з нею розмову.

Скориставшись відсутністю батьків поруч злочинець втерся в довіру до дівчинки та попросив її про допомогу — йому, нібито, необхідно було допомогти завести собаку додому, на що дитина погодилася.

Вже в квартирі засуджений почав вчиняти розпусні дії щодо дівчинки, а потім випустив її із квартири.

Особу зловмисника було оперативно встановлено та його затримали. Варто зазначити, що раніше чоловік уже відбував покарання за умисне вбивство.

У суді він спочатку стверджував, що нічого поганого з дитиною у квартирі не відбувалося, а потім взагалі намагався заперечувати, що привів дитину до себе додому.

Незважаючи на це, слідству вдалося довести причетність обвинуваченого до розбещення малолітньої. Його суд засудив до 8 років позбавлення волі.

Згодом зловмисник подав апеляційну скаргу, проте завдяки принциповій позиції прокурорів звернення засудженого залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін. Таким чином злочинець проведе усі 8 років за колючим дротом.

Крім цього, було прийнято рішення про включення інформації про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Нагадаємо, що у Києві друг родини розбещував неповнолітню доньку знайомої та зберігав дитяче порно. Педофіл посилав дівчині повідомлення сексуального характеру і вів із 15-річної розмови на інтимні теми. Також він надсилав їй порнографічні фото та відео зі своєю участю.

Дівчинка розповіла про всю свою матір і вона звернулася за допомогою до правоохоронців. Зловмисника оперативно затримали та взяли під варту.

Зрештою 35-річного уродженця Вінницької області було засуджено до 4 років позбавлення волі. Також йому заборонено займатися діяльністю, пов’язаною із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій терміном на 2 роки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві колишній тренер, який розбещував малолітніх дівчат, почув вирок. Чоловік показував дітям порнографію та схиляв їх до створення порно контенту.