Запропонував зробити масаж: у Києві працівник університетського гуртожитку розбещував 14-річного хлопчика

Збоченцю загрожує до п’яти років ув’язнення

Заступник завідувача гуртожитку одного зі столичних університетів цілеспрямовано вчинив розпусні дії щодо підлітка. В результаті події хлопчик отримав значну психологічну травму.

Правоохоронцям вдалося встановити деталі інциденту та фігуранту повідомили про підозру у скоєнні розпусних дій щодо неповнолітнього хлопця. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, у Києві 66-річний чоловік, який працював заступником завідувача гуртожитку одного з університетів, запросив до себе в кімнату 14-річного підлітка. Зловмисник втерся в довіру до хлопчика та запропонував зробити йому масаж.

Коли підліток ліг на ліжко чоловік почав вчиняти щодо нього розпусні дії — збоченець цілеспрямовано торкався статевих органів неповнолітнього хлопця, усвідомлюючи протиправність таких дій.

Варто зазначити, що ця ситуація негативно позначилася на психологічному та емоційному стані дитини. Він замкнувся у собі, а також почав відчувати постійні переживання сорому та безпорадності. Зрештою підліток зібрався з силами і розповів про те, що сталося своїм рідним, а вже вони звернулося за допомогою до поліції.

Ця подія мала місце тоді, коли більшість студентів через початок війни залишили гуртожиток, а залишитися в приміщенні дозволили лише тимчасово переміщеним особам. Чоловіка після інциденту одразу ж звільнили.

Наразі 66-річному уродженцю Київщини повідомили про підозру у скоєнні розпусних дій щодо неповнолітнього хлопця. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Розслідування по цій справі триває.

Збоченцю загрожує в’язниця

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві відправили за ґрати 35-річного чоловіка, який розбещував 15-річну доньку своєї знайомої. Зловмисник через соцмережі надсилав дівчинці свої інтимні фото та порно відео, а також зберігав файли з дитячою порнографією.