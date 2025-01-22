Просил детей залезть рукой в штаны: в Киеве поймали извращенца (фото)

Мужчина на Оболони обманом заставлял детей касаться его гениталий

В Киеве на Оболони задержали мужчину по подозрении в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних лиц.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. По данным правоохранительных органов, задержанным оказался 35-летний уроженец Запорожья. Досудебное расследование установило, что подозреваемый подходил к детям, которые были на улице сами и просил помочь достать ключи или брелок из кармана его штанов.

Когда дети это делали, то они касались гениталий мужчины. С данной просьбой задержанный обращался к мальчикам в возрасте от 10 до 11 лет, а также к девочкам.

Мужчину задержали по месту его пребывания. Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (Осуществление развратных действий в отношении несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также проверяется информация о совершении подозреваемым аналогичных действий в других районах столицы.

Как сообщал "Телеграф", в Черкассах прокурор Сергей Гармаш развращал детей и снимал это на камеру. Он имеет жену и детей, однако это не мешало ему совершать насильственные действия в отношении детей от 13 до 16 лет. Свои преступления мужчина записывал на телефон и посылал видео своим знакомым.