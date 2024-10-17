Прокурор розбещував дітей і знімав це на камеру, на нього чекає суд

На працівника прокуратури чекає суд за скоєні діяння

У Черкасах правоохоронці затримали співробітника місцевої прокуратури. Йому інкримінують вчинення розпусних дій щодо осіб, які не досягли повноліття.

Про це повідомив у Facebook міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Йдеться про Сергія Гармаша: його затримали біля школи №17 на вулиці Героїв Небесної Сотні.

За інформацією Офісу генерального прокурора, досудове розслідування щодо Гармаша було розпочато ще 7 жовтня.

Сергій Гармаш після затримання. Джерело: t.me/AndriyuKK

Анатолій Бондаренко заявив, що працівника прокуратури затримали співробітники Державного бюро розслідувань спільно із представниками інших силових структур, включаючи Кіберполіції.

Офіс генерального прокурора України підозрює Гармаша за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 155 (Здійснення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку);

ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх);

ч. 3 ст. 156-1 (Домагання дитини для сексуальних цілей).

Український журналіст Костянтин Андріюк повідомив у Telegram, що Гармаш має дружину та дітей. Однак це не заважало йому вчиняти насильницькі дії щодо осіб віком від 13 до 16 років. Свої злочини він записував на телефон, після чого надсилав відео своїм знайомим, стверджує Андріюк.

Згідно з декларацією, опублікованою на сайті Національного агентства з протидії корупції, Гармаш має дві квартири у Черкасах площею 92,3 та 51 кв.м відповідно. Він та його дружина ще мають грошові заощадження у вигляді зарплат за основним місцем роботи, а також соціальних виплат із відповідних бюджетів. Зарплата Гармаша за основним місцем роботи складає 981 490 гривень.

За даними Черкаської обласної прокуратури, Гармаш Сергій Володимирович є заступником начальника відділу організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві. Юрисдикція поширюється на Черкащину та органи прокуратури Черкаської області.

Наразі вирішується питання про звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо суд визнає його винним, Гармашу може загрожувати тривалий термін ув’язнення, аж до довічного позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в прокуратурі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві до 14 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчинку.