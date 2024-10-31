Розбещувала дитину, била співмешканця та вбила собаку: у Польщі на українку чекає суд

Намагалася уникнути в’язниці, вирушивши воювати проти Росії

У Польщі українку звинувачують у розбещенні дитини, жорстокому поводженні зі співмешканцем, нападі на незнайому жінку та вбивстві собаки.

23-річна біженка знаходиться за ґратами з весни цього року. Про це пише видання "Експрес" із посиланням на Gazeta Wyborcza.

Прокуратура Бидгоща закінчила розслідування справи 23-річної Вероніки К., яка від початку повномасштабного вторгнення Росії до України мешкає у Польщі. Весною її затримали правоохоронці, і з того часу вона перебуває під вартою.

Зазначається, що приводом для затримання дівчини стало повідомлення від чоловіка, який заявив, що його співмешканка до смерті забила собаку лопатою, а потім кинула її в піч. Тіло тварини, що частково обгоріло, було виявлено поліцейськими в каміні.

"Жінку звинуватили у знущанні з тварини з особливою жорстокістю та вбивстві собаки. Їй загрожує п’ять років ув’язнення", – пишуть журналісти.

Стало відомо, що українка була двічі судима. Прокуратура також звинувачує її у сексуальному насильстві над своєю п’ятирічною дочкою. Дівчинка розповіла одноліткам, що її мати начебто торкалася і проникала до інтимних місць дитини.

Правдивість свідчень підтвердив експерт-психолог. Наразі дівчинка проживає в українській прийомній родині.

У обвинувальному акті також йдеться про жорстоке поводження Вероніки К. з партнером. Чоловік повідомив, що вона регулярно його лупцювала і тицяла пальцями в очі.

Крім того, обвинувачена нібито напала на пасажирку одного з автобусів Бидгоща. Українка намагалася зірвати колготи з однієї зі своїх супутниць, щоб здійснити сексуальні дії.

Зазначається, що дівчину оглянув експерт-психіатр і дійшов висновку, що вона є осудною і може відповідати за свої дії.

23-річна українка питала прокурора, чи може вона вийти на волю, якщо вирушить воювати проти Росії. Однак польське законодавство не передбачає такої можливості.

У Польщі 48-річний громадянин України загинув під час спроби правоохоронців доставити його у відділок. Причина смерті чоловіка наразі встановлюється.