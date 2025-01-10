В Україні покарали відомого фотографа, який розбещував та ґвалтував дітей

Відомо щонайменше про 7 дітей, що постраждали від фотографа

Відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука засудили до ув’язнення на термін майже 13 років. Він систематично, роками ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, які приходили на фотосесії.

Крім того, він виготовлював предмети порнографічного характеру. Про вирок ґвалтівнику повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Олександра Ктиторчука засудили до 12 років та 10 місяців позбавлення волі. Слідство встановило, що він упродовж 2017-2020 років систематично ґвалтував дітей, а також вчиняв дії розпусного характеру. За інформацією, розпусні дії він вчиняв в автомобілі. Наймолодшій його жертві було 12 років. Відомо про щонайменше 7 дівчат, які постраждали від чоловіка.

Повідомляється, що фотограф визнав свою вину. Він відшкодував постраждалим моральну шкоду.

Хто такий Олександр Ктиторчук

Відомий київський фотограф Олександр Ктиторчук мав стаж понад 30 років. Він є відомим в професійних колах, викладав основи портретної фотографії в України та за кордоном. Працював фотографом у театрі імені Івана Франка, згодом заснував власну "Фотошколу Олександра Ктиторчука".

Йому позували Кузьма Скрябін, Ольга Сумська, Ольга Полякова, Тіна Кароль, Богдан Ступка та інші відомі люди.

Раніше "Телеграф" також писав, що на фронті вбили відомого маніяка з РФ. Він зґвалтував щонайменше 27 жінок і поїхав захищати "рускій мір".