У Києві чоловік на СТО відкрив стрілянину з автомата: що відомо

На щастя, обійшлося без жертв

У Києві поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину з автомата на території СТО. Інцидент стався у Дарницькому районі столиці.

За інформацією правоохоронців, до служби "112" надійшло повідомлення про агресивного відвідувача станції технічного обслуговування. Чоловік погрожував працівникам фізичною розправою та здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї. Про це повідомляють у поліції Києва.

Патрульні оперативно прибули на місце події, проте нападник встиг залишити територію СТО на автомобілі марки Volkswagen. Правоохоронці отримали опис зовнішності порушника та розпочали операцію з пошуку злочинця.

Під час обстеження прилеглої території поліцейські виявили автомобіль зловмисника. Невдовзі правоохоронці знайшли і самого підозрюваного, який переховувався в одному з приміщень неподалік. Чоловіка затримали та передали слідчим для подальших процесуальних дій.

Під час огляду транспортного засобу затриманого поліцейські виявили зброю. Її вилучили та направили на експертизу для проведення необхідних досліджень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Наразі тривають слідчі дії.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що чоловік стріляв із травмату посеред вулиці у Києві. Його відвезли до Солом’янського управління поліції.