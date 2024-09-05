Поставив на вуха цілий район: під Луцьком пенсіонер стріляв у копів

Спецпідрозділ поліції Волинської області затримав чоловіка за стрілянину по правоохоронцях

У середу, 4 вересня, в селі Зміїнець Луцького району сталася стрілянина — пенсіонер відкрив вогонь по патрульних, які прибули на виклик сусідів. До затримання зловмисника були залучені бійці спецпідрозділу КОРД.

Факт замаху на життя правоохоронця внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України, повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Як стало відомо, напередодні увечері на лінію "102" надійшло повідомлення від мешканців вище згаданого села про тривалу відсутність хворого сусіда. На місце був відправлений наряд патрульних для перевірки ситуації.

Наблизившись до будинку, працівники патрульної поліції потрапили під обстріл — чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці. На щастя, ніхто не постраждав — зловмиснику не вдалося влучити у поліцейських.

За допомогою бійців КОРДу стрільця було затримано. Ним виявився місцевий пенсіонер. Зброю конфісковано та відправлено на експертизу до Волинського НДЕКЦ МВС.

Підозрюваного затримано згідно зі статтею 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Слідство триває під процесуальним керівництвом Луцької окружної прокуратури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Луцьку чоловік розстріляв пост з військовими ТЦК. Інцидент призвів до перестрілки та поранення одного з військових.