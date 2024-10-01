У Польщі таксист стріляв в молоду українку, бо вона поскаржилась на його поведінку

Водій таксі чіплявся до українки

У польському місті Отвоцьк таксист стріляв по автомобілю з українкою та її партнером-поляком. Інцидент трапився біля місцевого продуктового магазину.

Стрілком виявився 43-річний громадянин Грузії. Про це повідомляє телеграм-канал "Чесний з Варшави".

Як повідомляється, 25-річна громадянка України разом зі своїм 34-річним супутником приїхали на Land Rover за покупками. У магазині до дівчини почав чіплятися чоловік. Коли українка розповіла про це партнеру, той вирішив поговорити з кривдником.

Замість розмови грузин нібито витягнув зброю та вистрілив близько шести разів у бік Land Rover. Після цього він спробував втекти на Toyota Prius з наклейками таксі. На щастя, постріли нікого не зачепили.

Поліція швидко затримала підозрюваного. У нього знайшли зброю та марихуану. Чоловік стверджував, що не знає, звідки у нього зброя. Автомобіль таксі відправили на поліцейський майданчик для перевірки.

Зараз прокуратура розглядає можливість звинувачення у замаху на вбивство. За такий злочин у Польщі можуть дати від 10 до 30 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що молода українка стала жертвою агресивного польського таксиста. Чоловік її обзивав і хотів пограбувати.