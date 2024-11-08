Чоловік стріляв із травмату посеред вулиці у Києві (відео)

Його відвезли до Солом’янського управління поліції

У Києві у п’ятницю, 8 листопада, патрульні поліцейські затримали чоловіка за стрілянину з травматичного пістолета.

Інцидент стався в Академмістечку. Відповідні відео публікують місцеві пабліки.

На кадрах видно, як чоловік у супроводі кількох правоохоронців дійшов до поліцейського автомобіля та сів усередину.

Однак невдовзі біля машини з’явилася збуджена дівчина. Вона практично на ходу відчинила двері авто і намагалася залізти усередину. При цьому зсередини долинали крики: "Сідай сюди!"

Потім двоє поліцейських виштовхнули дівчину з машини, пояснивши їй, що там немає вільних місць. Правоохоронці запропонували громадянці самостійно діставатися Солом’янського управління поліції, куди, швидше за все, відвезли її знайомого.

Нагадаємо, у полтавському ресторані Shade компанія чоловіків почала чіплятися до дівчини і потім жорстоко побила її хлопця, який заступився за честь своєї супутниці. Нападниками виявились правоохоронець, полтавський бізнесмен із кримінальним минулим та його помічник.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Запоріжжя спалахнув гучний скандал із приводу жорстокого побиття дівчини в одному з барів міста. За словами потерпілої, вона написала заяву в поліцію, проте справу нібито "намагалися зам’яти".