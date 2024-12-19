Депутати почали стрілянину у парламенті Абхазії. Є загиблий та поранені

Постріли пролунали під час обговорення законопроєкту

У четвер, 19 грудня, у самопроголошеній Абхазії, яку нещодавно охопили масові протести, у парламенті пролунали постріли. Поки лідер РФ Володимир Путін виступав на прямій ліній депутати окупованої території Грузії розпочали стрілянину.

Про це повідомляє АМРА-life. Зазначається, що у парламенті обговорювали законопроєкт про заборону майнінгу.

Наразі відомо, що від пострілу помер депутат Вахтанг Голландія, а опозиціонер Кан Кварчія важко поранений. У стрільбі підозрюється депутат Адгур Харазія. Він нібито втік з місця злочину.

UPD: за даними видання The Bell, під час суперечки з депутатом Каном Кварчією Адгур Харазія відкрив стрілянину. Внаслідок поранення отримали Кварчія та ще один парламентар – Вахтанг Голандзія. Він помер від отриманих ран у лікарні.

"Під час засідання Адгур Харазія і Кан Кварчія вступили в суперечку, в результаті Адгур дістав ствол і став стріляти в Кана. Загиблий Вахтанг Голландія намагався їх розняти", – пише видання.

На місці вже працює слідчо-оперативна група. Обидва поранені депутати у важкому стані.

Зауважимо, що кілька тижнів тому Абхазію охопили масові протести проти ратифікації угоди з РФ, а президент Аслан Бжанія подав у відставку. Проте він висунув один ультиматум.

Нагадаємо, під час свого виступу 19 грудня Путін зробив гучну заяву про війну в Україні, у якій стверджує, що "рух іде по всій лінії фронту".

Раніше "Телеграф" писав, що відомий журналіст розповів про падіння режиму Башара Асада в Сирії і плани Путіна.