В Киеве мужчина на СТО открыл стрельбу из автомата: что известно
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К счастью, обошлось без жертв
В Киеве полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из автомата на территории СТО. Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.
По информации правоохранителей, в службу "112" поступило сообщение об агрессивном посетителе станции технического обслуживания. Мужчина угрожал работникам физической расправой и произвел несколько выстрелов из автоматического оружия. Об этом сообщается в полиции Киева.
Патрульные оперативно прибыли на место происшествия, однако нападающий успел покинуть территорию СТО на автомобиле марки Volkswagen. Правоохранители получили описание облика нарушителя и приступили к операции по поиску преступника.
В ходе обследования близлежащей территории полицейские обнаружили автомобиль злоумышленника. Вскоре стражи порядка нашли и самого подозреваемого, который скрывался в одном из помещений неподалеку. Мужчину задержали и передали следователям для дальнейших процессуальных действий.
Во время осмотра задержанного транспортного средства полицейские обнаружили оружие. Ее изъяли и направили на экспертизу для проведения необходимых исследований.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия). В настоящее время продолжаются следственные действия.
Также ранее "Телеграф" писал о том, что мужчина стрелял из травмы посреди улицы в Киеве. Его отвезли в Соломенское управление полиции.