Стріляв у 15-річну та собак: на Одещині поліція затримала п’яного пенсіонера (фото)

Чоловіка підозрюють у хуліганстві

На Одещині п'яний пенсіонер погрожував пістолетом 15-річній дівчинці на дитячому майданчику та стріляв у бік сусідів. Чоловік стверджує, що цілився у сусідський собак.

Як зазначають в поліції Одеської області, інцидент стався у місті Кілія 17 серпня ввечері.

За словами сусідів, 73-річний чоловік у нетверезому стані на вулиці Гагаріна через паркан стріляв у бік їхнього будинку. Саме тому вони викликали правоохоронців, які затримали злочинця.

Як з’ясувалося пізніше, від сусідів чоловік пішов на дитячий майданчик, де перебували дві 15-річні дівчинки. Одна з них, злякавшись револьвера, втекла, а друга залишилася.

Бабуся дівчаток каже, що чоловік направив зброю на дитину і наказав сидіти, інакше застрелить.

"Дівчатка були до нього найближче. Одна з них почала тікати від нього, але він вистрілив їй услід. Друга дівчинка була до нього ближче за всіх і зрозуміла, що тікати небезпечно, тому що пістолет справжній. Чоловік направив на неї зброю і сказав: "Сідай, поговоримо, будеш тікати – застрелю"", – розповіла жінка.

Правоохоронці, прибувши на місце події, вилучили у стрільця пневматичний револьвер під патрон Флобера з одним патроном. Також було вилучено 8 стріляних гільз під час огляду місця події. Вони разом зі зброєю та патроном будуть направлені на експертизу.

П'яний пенсіонер запевнив поліцейських, що стріляв у сусідських собак, адже вони нібито заважали йому відпочивати.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Подію кваліфіковано як хуліганство, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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