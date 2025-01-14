Жахлива ДТП на трасі Кривий Ріг — Дніпро: троє загиблих (відео моменту)

У результаті аварії загинули 2 чоловіків та одна жінка

Трагічна автокатастрофа сталася на трасі Дніпро-Кривий Ріг поблизу Софіївки. Внаслідок зіткнення легковика "ДЕУ Нексія" з вантажівкою загинули троє людей – жінка та двоє чоловіків.

За попередніми даними, водій фури, що рухався з Кривого Рогу до Дніпра, не впорався з керуванням на повороті. Вантажівку винесло на зустрічну смугу руху, де відбулося лобове зіткнення з легковим автомобілем. Відповідне відео моменту аварії поширили у соцмережах, а про деталі ДТП розповіло місцеве видання "Свої".

Удар був такої сили, що легковик перетворився на понівечену конструкцію. На місці події працюють рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання деблокують тіла загиблих із потрощеного авто.

Наразі рух транспорту поблизу місця аварії ускладнено. На місці працюють правоохоронці та медики, які з'ясовують усі обставини трагічної події. Рятувальники використовують спеціалізоване обладнання для вилучення тіл постраждалих, оскільки автомобіль зазнав серйозних пошкоджень.

Місце ДТП

Раніше "Телеграф" писав про те, що на Франківщині сталась смертельна ДТП, загинуло 5 людей. Авто зім'яло вщент.