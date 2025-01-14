Ужасное ДТП на трассе Кривой Рог — Днепр: трое погибших (видео момента)

В результате аварии погибли 2 мужчины и одна женщина

Трагическая автокатастрофа произошла на трассе Днепро-Кривой Рог вблизи Софиевки. В результате столкновения легковушки "ДЭУ Нексия" с грузовиком погибли три человека – женщина и двое мужчин.

По предварительным данным, водитель фуры, двигавшийся из Кривого Рога в Днепр, не справился с управлением на повороте. Грузовик вынесло на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем. Соответствующее видео момента аварии было распространено в соцсетях, а о деталях ДТП рассказало местное издание "Свої".

Удар был такой силы, что легковушка превратилась в изуродованную конструкцию. На месте происшествия работают спасатели, которые с помощью специального оборудования деблокируют тела погибших из разбитого авто.

В настоящее время движение транспорта вблизи места аварии затруднено. На месте работают правоохранители и медики, выясняющие все обстоятельства трагического события. Спасатели используют специализированное оборудование для извлечения тел пострадавших, поскольку автомобиль получил серьезные повреждения.

Место ДТП

Ранее "Телеграф" писал о том, что на Франковщине произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек. Авто смяло вдребезги.