Авто зім’яло вщент. На Франківщині сталась смертельна ДТП, загинуло 5 людей (фото)

BMW зіштовхнулось з вантажівкою

В Івано-Франківській області сталась смертельна ДТП за участю легковика BMW та вантажівки DAF. Водій авто та четверо пасажирів загинули на місці.

Про це повідомляє Національна поліція області. Зазначається, що аварія сталась 30 грудня приблизно о 21:41 у селі Насташине.

"Нічна аварія забрала життя п'ятьох людей. Цієї ночі поблизу села Насташине Бурштинської міської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода", — пише голова Івано-франківської ОДА Онищук Світлана.

За даними правоохоронців, за кермом BMW 520 був 20-річний мешканець Бурштина. Він перевищив швидкість та на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою DAF під керуванням 52-річного мешканця Молдови.

"У результаті аварії водій та його чотири пасажири, з яких двоє – неповнолітні підлітки, загинули на місці. Водія вантажівки перевірено на стан сп’яніння. Він тверезий", — кажуть у поліції.

Водночас з'ясувалось, що протектор на задніх колесах авто BMW 520 був зношеним, він не відповідав встановленим нормам.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі сталась смертельна ДТП. Авто влетіло в опору моста, внаслідок чого загинуло троє молодих чоловіків. На опублікованих фото з місця події видно, що автомобіль отримав сильні механічні пошкодження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві сталась смертельна ДТП, яку влаштувала нетвереза водійка. Аварія забрала життя двох людей.