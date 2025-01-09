У Кропивницькому сина відомого лікаря підозрюють в нарузі над тілом дівчини (фото)

Знайомі померлої припускають, що справу намагаються сфальсифікувати

У Кропивницькому сина відомого у місті лікаря-отоларинголога Віктора Закладного Олександра підозрюють у нарузі над тілом померлої дівчини. Кіровський районний суд обрав йому запобіжний захід.

Про це пише місцеве видання "Формат". В ухвалі суду зазначається, що 17 жовтня 2024 року підозрюваний знайшов померлою свою колишню дівчину на ліжку у спальній кімнаті власної квартири.

За матеріалами слідства, після цього він зв’язав тіло мотузкою, обмотав простирадлом та пакетами для сміття і переніс в автівку. Далі чоловік вивіз тіло дівчини та скинув у затоплений кар’єр поблизу Кропивницького.

23 жовтня у суді слідчі намагалися накласти арешт на автомобіль підозрюваного Renault Duster. За версією слідства, на ньому Олександр Закладний вивозив тіло дівчини. Тоді справу кваліфікували як умисне вбивство, що передбачає до 15 років ув’язнення. Проте суд відмовив у клопотанні слідчих.

Померлою є Анна Сандул 2000 року народження, яка працювала у кропивницькому ресторані "Дінара". У суді Олександр Закладний розповів, що вони розійшлися взимку 2024 року, проте за декілька тижнів до зникнення дівчини вони знову почали спілкуватися. За його версією, 16 жовтня він забрав дівчину з роботи і після того, як до неї хтось зателефонував, чоловік відвіз її додому та більше не бачив.

Повідомлення про зникнення дівчини поліція отримала від подруги Анни, з якою вони спільно проживали. Вона розповіла журналістам, що справу нібито намагаються сфальсифікувати, а винний не отримає покарання за скоєне.

"Спочатку справу затягували, потім статтю змінили з вбивства на наругу над тілом. Мені повідомили, що Анна померла від передозування метадоном, але вона ніколи не вживала наркотики. І чому підозрюваний не викликав швидку, а "запакував" тіло та вивіз у кар’єр, питання залишається відкритим", – зазначила вона.

Наразі підозрюваний перебуває під домашнім арештом у нічний час доби. Інкримінована йому стаття Кримінального кодексу 297 передбачає покарання у вигляді штрафу або пробаційного нагляду на строк до 3 років, або обмеження волі, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Запоріжжі пенсіонер під час конфлікту завдав своїй знайомій десятки ударів по різних частинах тіла, від чого жінка померла. Суд виніс ухвалу у цій справі.