Били молотком по голові та спалили тіло: з’явилися нові деталі вбивства двох українок у Німеччині

Сімейна пара вигадала цілу комбінацію, щоб викрасти немовля в українських біженців

У Німеччині розпочався суд над подружжям, яке вбило українку та її матір, щоб викрасти немовля. Вони спеціально розшукували біженців з України через Telegram для здійснення свого злочинного задуму.

Перед убивством обвинувачені обпоїли своїх жертв седативними препаратами, вважає слідство. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

На початку судового процесу обидва обвинувачені зізналися у скоєнні злочинів. Вони також висловили каяття в тому, що сталося.

За даними прокуратури, мотивом злочину стало те, що 45-річна жінка та її 43-річний чоловік із Зандгаузена, що поблизу Гейдельберга, вже давно хотіли мати дитину.

Жінка спеціально шукала контакту з українськими біженцями та приєдналася до групи в Telegram. Там вона познайомилася з 27-річною дівчиною, яка шукала перекладача у зв’язку з майбутнім народженням доньки.

Мати, бабуся і 5-тижневе немовля на момент злочину перебували у притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар. За версією слідства, обвинувачені ввели обом жінкам седативні препарати під час спільного візиту до ресторану 6 березня 2024 року.

Коли 51-річна українка відчула себе погано, подружжя відвезло її 27-річну дочку і з дитиною додому. Вони запевнили, що самі доставлять їхню бабусю до лікувального закладу. Проте, замість цього вони відвезли літню жінку на озеро неподалік Карлсруе.

Слідство стверджує, що там чоловік вдарив жертву по голові невідомим предметом "не менше ніж чотири рази з усією силою", після чого втопив її у водоймі.

У своїх свідченнях обвинувачений повідомив, що використав для завдання ударів гумовий молоток, куплений у господарському магазині.

Потім подружжя обманом забрало із собою 27-річну дівчину з немовлям, розповівши історію про те, що у її матері стався серцевий напад і та перебуває в лікарні.

Разом вони поїхали до міста Хоккенхайм, яке розташоване неподалік Рейнської греблі. Там чоловік щонайменше три рази вдарив українку по голові невідомим предметом "зі значною силою". В результаті жінка померла від великої черепно-мозкової травми. Після цього подружжя підпалило тіло та поїхало додому з дитиною.

Громадянство пари не розкривають, однак у німецькій пресі були згадки, що підозрювані – росіянка та німець.

Дитина, якій зараз близько одинадцяти місяців, живе зі своєю тіткою в Україні. Жінка виступає у цій справі як співістець. Загалом на судовий розгляд заплановано дев’ять днів слухань. Вирок може бути оголошено 21 лютого.

Раніше в Італії албанець тяжко поранив громадянина України під час сварки. 45-річний чоловік вистрілив у шию своєму 18-річному опоненту, хлопця доправили до лікарні та негайно прооперували.