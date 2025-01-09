В Кропивницком сына известного врача подозревают в надругательстве над телом девушки (фото)

Знакомые умершей предполагают, что дело пытаются сфальсифицировать

В Кропивницком сына известного в городе врача-отоларинголога Виктора Закладного Александра подозревают в надругательстве над телом умершей девушки. Кировский районный суд избрал ему меру пресечения.

Об этом пишет местное издание "Формат". В определении суда говорится, что 17 октября 2024 года подозреваемый нашел умершей свою бывшую девушку на кровати в спальной комнате собственной квартиры.

По материалам следствия, после этого он связал тело веревкой, обмотал простыней и мусорными пакетами и перенес в автомобиль. Затем мужчина вывез тело девушки и сбросил в затопленный карьер близ Кропивницкого.

23 октября в суде следователи пытались наложить арест на автомобиль подозреваемого Renault Duster. По версии следствия, на нем Александр Закладной вывозил тело девушки. Тогда дело квалифицировали как умышленное убийство, предусматривающее до 15 лет тюрьмы. Однако суд отказал в ходатайстве следователей.

Умерла Анна Сандул 2000 года рождения, которая работала в ресторане "Динара". В суде Александр Закладной рассказал, что они разошлись зимой 2024 года, однако за несколько недель до исчезновения девушки они снова начали общаться. По его версии, 16 октября он забрал девушку с работы и после того, как к ней кто-то позвонил по телефону, мужчина отвез ее домой и больше не видел.

Сообщение об исчезновении девушки полиция получила от подруги Анны, с которой они проживали совместно. Она рассказала журналистам, что дело якобы пытаются сфальсифицировать, а виновный не получит наказание за совершенное.

"Сначала дело затягивали, потом статью сменили с убийства на надругательство над телом. Мне сообщили, что Анна умерла от передозировки метадоном, но она никогда не употребляла наркотики. И почему подозреваемый не вызвал скорую, а "упаковал" тело и вывез в карьер, вопрос остается открытым", – отметила она.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом в ночное время суток. Инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса 297 предусматривает наказание в виде штрафа или пробационного надзора сроком до 3 лет, либо ограничения свободы, либо лишения свободы на тот же срок.

Напомним, в Запорожье пенсионер во время конфликта нанес своей знакомой десятки ударов по разным частям тела, от чего женщина умерла. Суд вынес решение по этому делу.