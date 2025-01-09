Завдав 40 ударів ключем і кинув тіло у під’їзді: у Запоріжжі суд покарав пенсіонера

На суді провину обвинувачений не визнав

У Запоріжжі пенсіонер під час конфлікту завдав своєї знайомої десятки ударів по різних частинах тіла, від чого померла жінка. Суд виніс ухвалу у цій справі.

Про це йдеться у Реєстрі судових рішень. Там зазначили, що пригода була ще 2022 року. Проте зараз зловмисника судили.

Тоді чоловік взяв у розвідний ключ і завдав своїй знайомій не менше 40 ударів в області передпліччя, тулуба та кінцівок. Від отриманих ран жінка померла.

На суді чоловік пояснив, що того дня потерпіла спочатку перебувала в гостях у його сусіда по сходовій клітці, а потім прийшла до нього. За його словами, у неї на лобі, на голові та на кулаках були рани, а також синець під оком. Рани були не свіжі, а вкриті кіркою та отримані за день до візиту.

Коли вона увійшла до його квартири, відразу пішла на кухню, сіла за стіл і попросила випити. Вони випили по склянці пива з бутербродами. Він став робити їй зауваження, щоб вона перестала вести аморальний спосіб життя і щоб вона влаштовувалась на роботу. Жінка послала його матом і почалася сварка", — йдеться в повідомленні.

Далі жінка спробувала напасти на нього з кухонним ножем, а той трохи відійшов назад і взявши розвідний ключ, що лежав на полиці, вдарив її праворуч. Ніж випав із руки й впав на підлогу. Вона нахилилася і почала лівою рукою підіймати ножа, і отримала удар по лівій руці.

Обвинувачений вдарив її по спині в області попереку, проте скільки разів він не пам’ятає. Потім зазначив, що ударів попереку було два. Також чоловік сказав, що він не мав мети вбити свою гостю.

Незабаром на підлозі утворилася калюжа крові й нападник зрозумів, що його знайома вже мертва. Злякавшись, він не викликав швидку допомогу. Натомість він узяв її сумку і викинув у сміттєвий контейнер у сусідньому дворі. Після чого повернувся додому і чекав, поки стемніє. Коли стемніло і вже була комендантська година, приблизно о 22 годині, чоловік взяв тіло і витяг у під’їзд, затяг у ліфт та відвіз на 9 поверх. Після чого витяг тіло з ліфта і залишив його між 8 і 9 поверхами біля сходів оперши об стінку.

Загиблу виявила вранці сусідка, яка йшла на роботу. Вона викликала поліцію. Невдовзі було встановлено, хто причетний до цього вбивства.

На суді чоловік провини не визнав. Суд своєю чергою визнав його винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові мешканець Немишлянського району під час сварки побив, а потім узяв мотузку та задушив 38-річну співмешканку.