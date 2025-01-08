На Хрещатику сталася сутичка між молодими людьми: мало не дійшло до стрілянини (відео)

Поліцейські з’ясовують причини, що призвели до бійки

У середу ввечері, 8 січня, в центрі столиці сталася бійка між двома молодими людьми, які затримали правоохоронці.

Про це повідомило у Telegram Головне управління Національної поліції України у Києві. Правоохоронці отримали повідомлення про бійку кількох молодих людей у Печерському районі. На місце події було відправлено екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

Учасників бійки заарештували та доставили до поліцейської дільниці.

В одного із затриманих виявився травматичний пістолет. Поліцейські продовжують працювати на місці події, встановлюються всі обставини конфлікту.

У мережі з’явилися відео бійки. Попереджаємо читачів — на кадрах є нецензурна лексика.

Увага, відео 18+!!!

Інші подробиці цього інциденту наразі невідомі.

Нагадаємо, у Києві сталася бійка на дорозі між водієм легковика та пішоходами. Момент мордобою потрапив до соцмережі. За словами очевидців, двоє пішоходів переходили дорогу у недозволеному місці. В результаті сталося зіткнення трьох автомобілів, тому що водії не тримали відповідної дистанції.

Раніше "Телеграф" писав, що двоє водіїв влаштували жорстоку бійку посеред дороги у Києві. Обидва водії поводилися агресивно — на кадрах, які опублікували в мережі, можна побачити, як чоловіки безжально б’ють один одного, а потім один із них опиняється на дорозі.