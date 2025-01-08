Чоловік у Києві до смерті забив безпритульного пса: йому загрожує чималий строк

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі

Чоловіку, який вбив собаку у Дніпровському районі Києва, повідомлено про підозру. Він знаходиться під вартою.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31-річний підозрюваний, що живе з співмешканкою та трьома дітьми, привів з вулиці до квартири безпритульну собаку та в цей же день почав виштовхувати її з квартири.

Він наносив їй удари, а потім, тримаючи дитину на руках, кинув собаку зі сходів, після чого знову почав бити пса. Внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів тварина померла. Жорстокі дії чоловіка зафіксували камери спостереження у під’їзді будинку.

Чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Крім того, перевіряється інформація щодо вчинення підозрюваним аналогічних злочинів проти тварин.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що на очах у дитини чоловік побив собаку, адже той сходив у туалет.