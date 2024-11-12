У Києві під час дорожнього конфлікту застрелили військового: який строк отримав убивця (фото)

Чоловіка вбили на жвавому столичному проспекті

Водія, який холоднокровно застрелив військовослужбовця в Києві, було засуджено до 13 років позбавлення волі. Як виявилось, вбивство сталося під час банального дорожнього конфлікту.

Також вирок почули двоє чоловіків, які брали безпосередню участь у події. Про це повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора України.

Відомо, що 21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі столиці водії автомобілів Hyundai та Lexus не поділили дорогу на проспекті Академіка Глушкова. Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у конфлікт.

Пасажири автомобіля "Лексус" раптово вийшли на проїжджу частину та почали бити військового, який керував "Хюндаєм". Після цього водій Lexus дістав вогнепальну зброю та вистрілив у свого опонента.

Зловмисники втекли, а військовий від отриманих травм помер на місці події.

Завдяки злагодженій та чіткій роботі правоохоронців усіх фігурантів справи вдалося оперативно затримати. Суд визнав водія "Лексуса" винним в умисному вбивстві та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Двох пасажирів, які брали участь у бійці із застосуванням зброї, визнали винними у скоєнні хуліганства та призначили кожному з них по 3 роки в’язниці.

Прокурори не згодні з таким рішенням суду і вважають його надто м’яким. У зв’язку з цим вони оскаржуватимуть вирок суду в апеляційному порядку.

До набрання вироком законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою.

Вбивство сталося на проспекті Глушкова

Нагадаємо, на околиці Києва правоохоронці виявили у водоймі труп чоловіка з множинними ножовими пораненнями. Вбитим виявився військовослужбовець, якого розшукували його близькі.

Як виявилося, під час сварки через борг чоловіка вбив його товариш. Усього він завдав військовому близько 15 ножових поранень, а потім вирішив позбавитися тіла і приховати сліди злочину: він поклав труп в спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою і на його автомобілі відвіз за місто, де скинув у водойму.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на військовослужбовця на вулиці напали невідомі та завдали йому кількох ножових поранень в область грудної клітини.