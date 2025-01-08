Семейную пару и их 4-летнего сына убили за 6 тысяч долларов: участники банды услышали приговор

Организатором банды оказался бывший военнослужащий

Все фигуранты дела о резонансном убийстве семьи из Киева в Черниговской области были приговорены к пожизненному заключению. Преступники хладнокровно расстреляли супругов и их 4-летнего сына, а затем закопали их трупы и сожгли автомобиль.

Причиной зверского поступка стала банальная жажда наживы. Подробности дела рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Согласно материалам дела в 2023 году бывший военный организовал вооруженную преступную группировку, в которую кроме него вошли мужчина и женщина. В мае того же года главарь предложил своему знакомому из Киева купить у него авто за 6 тысяч долларов. Встретиться они должны были в Черниговской области на территории неработающей заправки.

Покупатель приехал в указанное место из столицы вместе со своей семьей — женой и 4-летним сыном.

При этом участники банды заранее подготовились к совершению преступления — они заменили номера на автомобиле, взяли с собой огнестрельное оружие с боеприпасами, лопату и отправились на встречу.

Возле лесопосадки они расстреляли автомобиль со всей семьей и забрали 6 тысяч долларов, которые мужчина привез с собой для покупки авто. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники закопали тела супругов и их 4-летнего сына неподалеку и сожгли их машину. Деньги они поделили между собой и скрылись.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей уже на следующий день после совершения преступлений всех участников банды задержали. Они были взяты под стражу, где все это время и ожидали приговор суда.

В конечном итоге, все трое подельников получили пожизненные сроки. Участников банды приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Также они должны возместить родственникам погибших 30 миллионов гривен морального ущерба.

Напомним, столичные прокуроры сообщили о подозрении в хулиганстве еще трем участникам конфликта, который перерос в стрельбу со смертельным исходом. Фигурантами дела оказались двое друзей погибшего мужчины и еще один посетитель заведения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина расстрелял охранника парковки из-за замечания. Агрессивный мужчина совершил около пяти выстрелов в его сторону. Потерпевший получил ранения грудной клетки, живота и голени. Его на "скорой" доставили в больницу.