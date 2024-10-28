Приїхали рятувати, а нарвалися на кулі: чоловік ледь не застрелив медиків у Дніпрі

Поліціянти затримали зловмисника того ж дня

У Дніпрі 58-річний чоловік у нетверезому стані викликав швидку допомогу та мало не вбив медиків. Він кілька разів вистрілив у їхній бік, однак, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Зазначається, що чоловік здійснив декілька пострілів з мисливської зброї.

Інцидент стався ввечері 26 жовтня на вулиці Ольгерда Бочковського у Шевченківському районі міста. Патрульні отримали виклик про стрілянину близько 21:00 та одразу вирушили на місце. З'ясувалося, що чоловік викликав швидку, скаржачись на погане самопочуття. Однак, коли медики прибули, він дістав зброю та відкрив вогонь.

Поліціянти затримали зловмисника того ж дня. У його помешканні знайшли мисливський нарізний карабін, який вилучили для експертизи.

27 жовтня чоловікові оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Також правоохоронці вирішують питання щодо анулювання дозволів на зберігання зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Львівщині жорстоко вбили власників бази відпочинку. Невідомий чоловік застрелив подружжя з мисливської рушниці.