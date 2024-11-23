Бійка закінчилася стріляниною: у Києві в готелі вбили чоловіка (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 872
Одного з учасників бійки затримали, але стрільця наразі не знайшли
У Києві бійка в готелі переросла у стрілянину. В її результаті один чоловік загинув, а ще двоє зазнали поранень.
Про це повідомляє пресслужба столичної поліції. Зазначається, що інцидент стався 23 листопада близько 1:00.
Правоохоронці повідомили, що дві компанії влаштували посеред ночі конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників дістав пістолет і здійснив у натовп кілька пострілів.
"Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, пошкодження також отримали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останні у задовільному стані були госпіталізовані", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що одного з учасників конфлікту було затримано. Стрілка зараз розшукує поліція. Йому загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами за статтями про умисне вбивство та хуліганство.
Нагадаємо, раніше у Львові у під’їзді багатоповерхівки було вбито 66-річного чоловіка. Загиблим виявився Михайло Костецький – один із перших працівників місцевої районної адміністрації.
Також ми писали, що на Черкащині чоловік зарізав власного брата-близнюка під час розпивання алкогольних напоїв.