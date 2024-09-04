Кулі потрапили в груди та живіт: у Києві чоловік розстріляв охоронця парковки через зауваження (фото, відео)

Потерпілого було госпіталізовано

Чоловіку, який вчинив стрілянину у Голосіївському районі Києва, повідомили про підозру. Зловмисник зробив близько п’яти пострілів в охоронця парковки та серйозно поранив чоловіка.

Стрілку загрожує до семи років позбавлення волі. Подробиці справи розповіли у пресслужбі Прокуратури Києва.

На прибудинковій території столичного ЖК "Амурський" у Голосіївському районі виникла сутичка між місцевим мешканцем та охоронцем парковки. Відомо, що 31-річний чоловік припаркував свій автомобіль "Ауді" біля під’їзду, в якому він проживає.

До нього підійшов 49-річний охоронець і зробив зауваження щодо паркування. Чоловік раптово дістав травматичний пістолет "Форт 17" та почав погрожувати ним опоненту.

Охоронець паркінгу спробував відібрати у водія зброю, проте агресивний чоловік здійснив близько п’яти пострілів у його бік. Потерпілий отримав поранення грудної клітки, живота та гомілки. Його на "швидкій" доправили до лікарні.

Зазначається, що інцидент стався неподалік дитячого майданчика на очах великої кількості свідків.

Стрілка 1993 року народження затримали правоохоронці та повідомили йому про підозру у скоєнні хуліганства.

Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.

Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був судимий за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині виявили понівечений труп жінки. На тілі нещасної виднілися численні тілесні ушкодження, садна та гематоми.