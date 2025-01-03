У британській тюрмі перерізали шию садисту, який разом з дружиною вбив свою дочку (фото)

Поліція проводить розслідування

У Великій Британії у тюрмі напали на Урфана Шаріфа, якого засудили за жорстоке вбивство своєї 10-річної дочки Сари. Це сталося лише через два тижні після оголошення вироку суду.

Як пише британське видання Metro, на Шаріфа напали двоє його співкамерників 1 січня у тюрмі Belmarsh у південному Лондоні. Йому перерізали шию кришкою від банки з тунцем.

Відомо, що Шаріф перебував у критичному стані після нападу з порізами на обличчі та шиї, але він вижив. Тюремна служба підтвердила, що розслідує напад.

Водночас лондонська поліція заявила, що розслідує "твердження про те, що в’язень піддався нападу в HMP Belmarsh 1 січня. Також там наголосили, що "потерпілий, 43-річний чоловік, отримав травми несумісні з життям".

Що відомо про вбивство Сари Шаріф

Дівчинка народилася 11 січня 2013 року в місті Слау у Беркширі. Її батько Урфан Шаріф у 2001 році переїхав до Великої Британії з Пакистану і працював таксистом, а мати Ольга емігрувала з Польщі.

У пари було двоє дітей, але у 2015 році Урфан з Ольгою розлучилися. Спочатку діти жили з мамою, та у 2019 році опіку над ними отримав батько. Сара з братом почали жити в місті Вокінг графства Суррей з батьком, мачухою, дядьком та ще чотирма дітьми Урфана від нового шлюбу.

10-річна дівчинка померла від побоїв і катувань 8 серпня 2023 року. Поліція знайшла її мертвою в їхньому домі з принаймні 71 пораненням. У дівчинки виявили численні переломи кісток по всьому тілу, сліди укусів та опіків праскою. Також експерти помітили сліди, які свідчать про те, що в останні місяці життя дівчинку тривалий час утримували зв'язаною.

Сара Шаріф

Урфан з дружиною і братом втекли до Пакистану. Проте 13 вересня 2023 року підозрювані повернулися до Британії, та в аеропорті їх одразу заарештували.

43-річного Урфана засудили до 40 років ув’язнення, а його 30-річна дружина Бейнаш Батул отримала мінімум 33 роки. Дядько Сари, 29-річний Фейсал Малік, був засуджений до 16 років позбавлення волі за спричинення або допущення її смерті.

Нагадаємо, 1 січня у США за добу сталися два теракти, в яких загинула велика кількість людей. Один із них був у районі Квінс в американському Нью-Йорку, а другий — у Новому Орлеані.